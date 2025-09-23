Considerado por muchos como el mejor tenista de todos los tiempos, el suizo Roger Federer abrió su corazón en una reciente entrevista junto a Andy Roddick y reveló el vacío que sintió antes de su retiro y que lo motivó a crear la Laver Cup, un torneo amistoso que reúne a las mejores estrellas del circuito y que se enfrentan en dos equipos (Europa y Resto del Mundo) durante un fin de semana.

En el podcast ‘Serve with Andy Roddick’, el ganador de 20 Grand Slam reveló su tristeza por la poca cabida que existe para las leyendas del deporte una vez que dejan la actividad profesional. “Cuando eres tenista y te retiras, como nos pasó a nosotros, puedes hacer un podcast como lo estás haciendo ahora mismo. Digo que ya seas entrenador o comentarista, tal vez director de un torneo o dueño de un torneo, pero el espectro a lo que te puedes dedicar no es muy grande”, comenzó señalando.

Roger Federer quiso honrar la leyenda de Rod Laver con la creación de la Laver Cup (Getty Images).

Roger Federer: “Olvidamos a las leyendas…”

Federer contrastó esta realidad con otras disciplinas: “Al igual que cuando vas a practicar otros deportes, siento que hay muchísimas cosas por hacer. En el tenis siento que olvidamos a las leyendas de nuestro deporte, no las vemos lo suficiente, no las incluimos y siempre me ha entristecido un poco no ver con más frecuencia a todos los héroes que allanaron el camino para nosotros”.

El ocho veces ganador de Wimbledon recordó además cómo fue educado en la importancia de la historia de su disciplina: “Obviamente el dinero del premio ha aumentado de una manera increíble. Creo que Rod Laver ganó quizás unos cuantos millones de dólares, mientras que Alcaraz ganó 15 millones solo este año, para dar algo de contexto. Yo fui entrenado por Stefan Edberg, tú por Jimmy Connors, también trabajé con Tony Roach y Peter Lundgren, y siempre me inculcaron valorar la historia del deporte”.

Y fue esa deuda que motivó a Feder a crear la Laver Cup. “Pensé que tal vez teníamos que reunirlos durante una semana, un fin de semana, en un lugar donde todos estemos felices de volver a vernos, darles un papel como capitanes y que estén ahí”, cerró.