La ex esposa de Jorge Valdivia confesó el verdadero perfil que cultiva cuando se enamora de alguien.

Daniela Aránguiz admite cómo es en las relaciones amorosas: "No soy celosa, soy tóxica"

Daniela Aránguiz está completamente detonada esta semana. Destapó el reto que le dio Gisella Gallardo por hablar de su quiebre con Pinilla, contó el momento en que la esposa de Claudio Bravo le hizo una desconocida en el extranjero y también barrió el piso con la mamá de Maite Orsini. Pero ahora hasta se disparó en los pies.

¿Cómo es Daniela Aránguiz en sus relaciones de pareja?

En una nueva dinámica del programa Zona de Estrellas se desató una dinámica, siempre con humor, la ex chica Mekano y ex esposa de Jorge Valdivia comentó qué tan celosa es cuando tiene una relación de pareja.

"A mí me gusta el grupismo", partió advirtiendo de una Daniela.

Y especificó que "me gusta que mis amigos sean amigos de mi pareja y me encanta yo ser amiga de los amigos de mi pareja, pero a mis amigas siempre les digo: 'Él no es tu amigo, tu amiga soy yo'".

Entonces, Aránguiz se sinceró confesó en cuanto al perfil que ha cultivado en sus relaciones amorosas, principalmente por las inseguridades que la aquejan.

"No soy celosa, soy tóxica", admitió convencida Daniela.

Su compañero de panel, Hugo Valencia la llamó a hacerse una pollera con la frase para el bronce que acaba de lanzar.