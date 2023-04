Naya Fácil está viviendo toda una cruzada, después de que reveló que el Servicio de Impuestos Internos (SII) la estaba investigando y revisó todos sus ingresos para que se ponga al día con su situación financiera.

El asunto es que la influencer aún no está muy convencida de querer pagar todo lo que debe al ente recaudador. Esto debido a la alta cifra que deberá desembolsar de una sola vez para resolver el embrollo.

El asunto es que el tiempo se le está acabando y la deuda debe quedar zanjada el 2 de mayo, o sea el próximo martes.

¿Cuánto debe Naya Fácil a impuestos internos?

"Ando viendo en todas partes qué puedo hacer, porque de verdad son demasiadas lucas, demasiadas lucas que a mí no me van a devolver", contó desesperada en sus historias de Instagram en un momento.

Y también explicó que "ustedes saben mi vida, saben lo que me he sacrificado en trabajar en las redes sociales para llegar y pasar tantas lucas de vuelta. Lucas que no son pocas. Estoy agotando todos los medios porque todavía estoy a tiempo, escucho distintas opiniones de qué puedo hacer".

"Sea como sea, es mi bolsillo el que está en juego, es mi capital el que está en juego. Yo voy a agotar todos los medios, yo me voy a rehusar y andar como las tontas estúpidas a pagar las lucas allá. Tiene que haber una opción, de verdad", advirtió.

E insistió en que "lo que me están haciendo pagar es mucho más de 100 palos, de verdad mucho más. Por eso yo estoy así. No les voy a decir el número exacto, porque todavía quiero agotar los medios".

"Me da mucha frustración, pero voy a hacer lo que esté en mi alcance. De aquí al martes, con el monto que sea. Pero al menos voy a buscar opiniones. Uno no puede quedarse con lo primero siempre", reflexionó también.

Pero después alcanzó un punto en el que comentó que "no voy a ir como tonta a pagar esa plata. Yo sé que tengo que pagar, eso lo tengo claro. Pero hueón (sic), tratar quizá la manera de ver la opción (de reducir el monto)… No se queden con la primera opción".

"Mi plata está en juego. Todos estos años trabajando con pymes, haciendo sorteos y rifas, ¿para regalársela a Servicio de Impuestos Internos?".

"Son más de 100 palos. Y si un diputado por mes gana nueve palos más o menos, le estaría pagando a un diputado por un año. Me saqué la cresta haciendo cositas por aquí y por allá… ¿Para pagarle a un diputado? No, me voy de Chile", se relajó después, con un tono más bromista.

Las críticas

La reacción de la gente no sólo fue en apoyo por la desesperación de la figura de redes sociales, hubo otros que fueron más rudos y la instaron a pagar, sobre todo porque anteriormente ella recibió beneficios del Estado que se pagan con impuestos de todos los chilenos.

"También hay gente mala onda, mis facilines... Me han dicho 'oye, Naya, pero tú ganaste un subsidio. Te ganaste un subsidio de un departamento y eso eso se paga con los impuestos de los chilenos'. Para la persona que me comentó eso y me dijo ¿saben en cuánto está avaluado el departamento que a mí el Estado me regaló y cuánta plata el Estado me pasó? Me pasó como nueve palos. El departamento me costó como 25, lo demás lo puse yo de ahorros, de cosas que tenía", explicó.

Pero continuó: "Pero solamente 9 palos. De ahí a pagar más de 100 palos, hay una gran diferencia. Pa' eso que me den todos esos subsidios, no sé. Hueona, hay una gran diferencia. Ese depa no valía nada. Obviamente, me sirvió, no soy una hurona mal agradecida".

"Pero no vengan a comparar mis impuestos que son más de 100 palos, para un departamento que en ese tiempo estaba avaluado en 22, 24 palos... Hay una gran diferencia. Y el gobierno me dio menos", remató.