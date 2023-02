El allanamiento a la casa de Tonka Tomicic y Marco Antonio López, Parived, no sólo tomó por sorpresa a la animadora, sino que también a una opinión pública que veía sorprendida el avance del caso contrabando de relojes de lujo. Pero la gran incógnita que quedó es ¿qué obtuvo la PDI del operativo en el domicilio de la figura de Canal 13? Ahora tenemos respuestas.

¿Qué encontró la PDI en la casa de Tonka Tomicic y Parived?

La Brigada de lavado de Activos y Focos Criminales estuvo alrededor de una hora registrando la propiedad ubicada en Vitacura, tras lo cual obtuvieron la incautación de 35 joyas y un reloj Rolex que pertenecía a Tonka, además de un computador.

Entre las joyas que se llevó la policía está un collar de perlas heredado de su abuela, un prendedor de plata que le cedió su madre, sus dos anillos de matrimonio (uno de compromiso) y tres pulseras de fantasía.

De acuerdo con declaraciones del abogado de Prived, Marigo Vargas a LUN, fue la mismísima animadora quien abrió la puerta a los efectivos policiales y "casi se muere de la impresión".

En tanto, Vargas sostiene que el hecho de que se llevaran los artículos no implica que se hubiesen "recuperado”, sólo se trata de una instancia en la que la policía puede llevarse todo lo que podría estar relacionado con la investigación.

¿Parived tiene orden de detención?

"Desde hace más de dos años de investigación, el Ministerio Público no ha encontrado ningún delito que le pueda imputar a mi cliente. Ninguno", recalcó el abogado Vargas.

E insistió en que "Marco López no le ha comprado ningún reloj o joya robada a nadie. No está formalizado por nada y no hay ninguna orden de detención en su contra".

La PDI registró 36 lugares distintos en la capital, entre viviendas y locales comerciales, dejando como saldo un total de 14 detenidos por receptación y lavado de activos.

Y ante este panorama, Vargas es tajante al decir que "mi cliente, en cambio, no fue detenido ni será formalizado, simplemente porque no hay nada nuevo en la carpeta investigativa. Es cierto, mi cliente tiene joyas y relojes, pero para todos ellos cuenta con su certificación de origen".

Aunque por otro lado, no descarta que Parived haya tenido vínculo circunstancial con algunos de los implicados en la investigación.