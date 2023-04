Marvel tomó por sorpresa a su seguidores este domingo, después de que reveló repentinamente un nuevo trailer de lo que será Secret Invasion, la serie que se adentrará en una conspiración internacional que está ocurriendo en la Tierra y que finalmente trae de vuelta a la figura de Nick Fury (Samuel L. Jackson) a la acción.

¿De qué se trata Secret Invasion?

En la historia, la raza de extraterrestres conocida como los Skrull, con sus capacidades de cambia formas, se infiltran sigilosamente en la Tierra preparando una invasión de alcances insospechados.

Así tomar el control de puestos clave de la sociedad buscando garantizar su victoria final.

Probablemente, la serie se va a saltar la personificación de superhéroes por parte de la raza alienígena que se muestra en los cómics, por razones obvias de presupuesto; pero ya se notan referencias a clásicos como The Invasion of the Body Snatchers y por el lado de espionaje a El Soldado de Invierno, película que sigue alzándose hasta el día de hoy como la mejor entrega en lo que va de la franquicia superheroica.

Además, el adelanto mostró a los personajes de Emilia Clarke, como la hija de Talos, y Olivia Colman, quien interpreta a una despiadada agente de MI6 y antiguo contacto de Fury.

Revisa el trailer de Secret Invasion:

Marvel además reveló un afiche oficial para promocionar la serie, obviamente protagonizado por Samuel L. Jackson, aunque evidenciando la presencia de los invasores también:

¡Secret Invasion tiene nuevo trailer! (Foto: Marvel)

¿Cuándo llega la serie Marvel Secret Invasion?

La nueva serie de Marvel con Samuel L. Jackson, Olivia Colman, Ben Mendelsohn y Olivia Colman, debutará en el servicio de streaming Disney+ el próximo 21 de junio.