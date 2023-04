Luego de que los planes de otras películas para la saga se frustraran y quedaran a medio camino, ahora la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, anunció que se crearán otras tres películas de Star Wars, aunque cada una tendrá enfoques independientes.

El anuncio se hizo en medio de la Star Wars Celebration Europe 2023, donde además se revelaron a los directores responsables de las nuevas producciones sobre la galaxia muy, muy lejana.

¿Cuáles son las nuevas películas de la saga Star Wars?

Al frente de las películas estarán James Mangold (Logan, Indiana Jones and the Dial of Destiny), Dave Filoni (The Mandalorian, Ahsoka) y la directora ganadora del Premio de la Academia y del Emmy Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel, Saving Face).

En el caso de Mangold, la historia se remontará a los orígenes de los Jedi, mientras que el trabajo de Filoni ahora se centrará en la Nueva República y llegará para cerrar las historias interconectadas que se están contando a través de The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka y otras series venideras de Disney+.

En tanto, la película de Sharmeen Obaid-Chinoy tendrá lugar casi una década después de los eventos de Rise of Skywalker, y se adentrará en la historia de Rey, mientras construye una nueva Orden Jedi. Aparentemente, Daisy Ridley volverá para retomar su rol protagónico.

Por el momento no se entregaron más detalles de las producciones. Sólo se sabe que aún están en etapas muy tempranas de su producción.