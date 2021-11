Universidad Católica se impuso en el marcador por dos a cero a Huachipato en el Campeonato Nacional. Los Cruzados sumaron tres puntos que les permite encaminar de buena forma su obtención por el título del fútbol chileno a resta de una sola fecha para el término del certamen en nuestra competencia.

El entrenador Cristián Paulucci conversó con la transmisión oficial del partido posterior a la victoria, donde fue claro en señalar que a pesar de que le sacaron tres puntos a Colo Colo para conseguir el título de campeones, deben mejorar su juego con miras al partido que tendrán en Viña del Mar.

“La propuesta nuestra es hacer siempre lo mismo y no renunciar a ella. Como te dije antes, hoy teníamos que hacer el mejor partido, como lo hicimos en los trece hasta hoy y tenemos que ir a Viña a hacer un mejor partido con el que hicimos hoy. Esa es la única clave con la que nosotros nos quedemos con el juego”.

Además, el estratega destacó el gran partido que realizaron este domingo en San Carlos de Apoquindo. “A veces marcando de entrada te define el camino y si no es así, tenemos que seguir por ese camino en busca de lo que nosotros sabemos hacer. Hoy hicimos un gran partido con un rival que se estaba jugando cosas importantes y que vendría a hacer un gran partido”.

Sobre esta misma línea, el entrenador contempló también que “Les encontramos la vuelta, no nos podían presionar, salíamos jugando, generamos mucho por versus uno, tuvimos muy buenos saques de arco y muy buenos inicios donde desarrollamos un buen juego, pero que erramos muchos goles. Cuando te estás jugando estas instancias por ahí no te salen todas las cosas y hoy a nosotros nos salieron bien las cosas”.

NO SINTIÓ NADA POR LOS FESTEJOS DE LOS HINCHAS

Los fanáticos de Universidad Católica celebraron cuando se enteraron de que Unión Española estaba ganando en el Estadio Monumental a Colo Colo, lo cual en el banco técnico de la UC no le tomaron mayor importancia hasta cuando finalizaron todos los partidos.

“Yo no sentí nada (con los festejos de la gente por el gol de Unión Española). Sí, me di cuenta, pero pueden pasar muchas cosas, no sabíamos si el gol había sido válido o no. En definitiva, yo fui a ver mi teléfono que tenía señal, no me pude enterar y lo hice después cuando los chicos me contaron”.

Además, agregó que “No te miento, nosotros teníamos que hacer nuestra pega, yo creo que lo hicimos bien y estábamos enfocados en nuestra cosa como lo hicimos durante los otros doce partidos a como lo hicimos hoy. Yo soy honesto y digo la verdad”.