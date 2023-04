Ex entrenador de Fernando Zampedri revela el motivo de su gran rendimiento en el fútbol chileno con la Universidad Católica

Sin duda que uno de los mejores refuerzos que ha arribado en la Universidad Católica en los últimos años ha sido el delantero argentino, Fernando Zampedri, quien con su alta cuota goleadora se ha consolidado como una gran figura del conjunto de la ‘Franja’ en los últimos años, algo que lo ha acercado a ser el máximo goleador en la historia de la UC.

Sobre el presente que tiene el atacante de los ‘Cruzados’, un viejo conocido del goleador argentino como lo es el entrenador trasandino, Pablo Lavallén, conversó con Radio ADN y se refirió a lo que fue su estancia con el ‘Toro’ en Atlético Tucumán, en la que destacó siempre el gran compromiso de su en ese entonces dirigido.

“Cuando terminábamos los entrenamientos, él se quedaba y le decía a sus compañeros que le tiraran centros para definir de cabeza y con el pie. A tal punto que muchas veces tenía que decirle que era suficiente por hoy”, comenzó señalando Lavallén.

Dando a conocer más sobre lo que fue el paso de Zampedri en el fútbol argentino, el DT señaló que le causó extrañeza el largo tiempo que estuvo desempeñándose el hoy atacante en categorías inferiores antes de dar el salto a primera división, en la que atesora la gran fortaleza mental del jugador.

Zampedri es el goleador de la UC | Foto: Photosport

“Lo suyo es un caso atípico, jugó mucho tiempo en segunda y tercera categoría del fútbol argentino. Empezó a competir en Primera División pasado los 25 años, pero por sobre todas las cosas, tiene una mentalidad muy fuerte”, explicó.

El presente del ‘Toro’ no le sorprende para nada al estratega argentino, ya que siempre confió en sus grandes cualidades “él es un 9 de área, tiene muy buen juego aéreo, es buen definidor, ha hecho goles de todos los tipos y colores. Todo esto es lo que ha depositado en este presente y en esta situación de, quizás, convertirse en uno de los jugadores más grandes del fútbol chileno”.

Finalmente, Lavallén habló sobre lo que ha sido su relación con Fernando Zampedri, con quien dialoga constantemente por redes sociales y está al tanto del gran presente que vive su ex dirigido en la Universidad Católica, en la que hincha para que el ‘Toro’ consiga ser el máximo goleador de la UC.

“Esto provocó que el lazo con Fernando siga vigente durante los años. Hablamos por redes sociales. Sé de su presente en Chile y no me sorprende, él siempre fue uno de esos jugadores que intentaba progresar. Me alegra muchísimo que haya sido goleador de la UC durante varios torneos y que esté muy cerca de la marca del Beto Acosta”, finalizó.