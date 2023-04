El ex jugador de Universidad Católica analizó lo que fue el pálido empate de la escuadra de la Franja ante el Cacique, en un partido en que los de Ariel Holan jugaron todo el segundo tiempo con un hombre más.

Ex jugador de Universidad Católica le llama la atención tras el pálido empate con Colo Colo: "Le falta mucho todavía"

Universidad Católica no pudo salir del cero ante Colo Colo por la décima fecha del Campeonato Nacional 2023. Los cruzados, quienes jugaron con un hombre más todo el segundo tiempo tras la expulsión de Leonardo Gil, no lograron imponer sus términos y desaprovecharon esa oportunidad.

Rodrigo Gómez, quien defendió la camiseta cruzada, analizó con Bolavip Chile el partido de la escuadra de Ariel Holan y afirmó que su un cotejo que tuvo harto nerviosismo.

"Un partido de mucho nervio, de mucha tensión. Un equipo que llegaba mejor como Colo Colo que la Católica. Indudablemente esa diferencia se hizo sentir, esa presión en los primeros 15 minutos, pero después la Católica logró mejorar defensivamente y la expulsión definitivamente empareja el partido", inició explicando.

"Un partido al que la Católica llegaba muy mal, con muchos problemas y finalmente termina empatando un partido un poquito, quizás, porque Colo Colo quedó con diez jugadores. Ahora, lo cierto es que la Católica cuando tuvo superioridad numérica, tuvo algunas llegadas bastante profundas, dos tiros a los palos y unas salvadas, que podrían haber definido el partido, pero me parece que a la Católica todavía le falta mucho. Hoy la Católica dejó pasar una gran oportunidad, porque Colo Colo estaba con 10 jugadores", agregó.

El conjunto de la UC tuvo un hombre de más gran parte del partido y no pudo romper el cero | Foto: Photosport

Por otra parte, cree que la Franja no aprovechó esa chance del hombre de más que tuvo en cancha en la segunda mitad ante un elenco albo que cambió de esquema. Además, detectó el problema que padecen los universitarios de cara al arco.

"En el segundo tiempo, sí. La superioridad numérica fue clara, Colo Colo rearmó el equipo. Se lesiona Daniel Gutiérrez, entonces tiene que hacer más cambios, pero a la Católica le está faltando profundidad, claridad en los últimos metros", agregó.



Finalmente, puso como ejemplo el trabajo de Isla y de Gonzalo Tapia. "Mauricio Isla es un jugador que genera buen volumen ofensivo, pero el volumen ofensivo hay que terminarlo bien. No tiro ningún centro bueno, quedó en muchas posiciones de habilitar a un compañero y no lo hizo bien. Gonzalo Tapia tampoco entra bien, pero cuando tú no estás preciso en los últimos metros cuesta mucho hacer goles", cerró.