Universidad Católica se enfrenó a Everton en el Sausalito de Viña del Mar con la necesidad imperiosa de ganar para quedar como sublíder absoluto de la Liga de Primera y seguir soñando con el Chile 2.

No sólo lo logró, también lo hizo con un triplete de Fernando Zampedri, en una semana especial donde mucho se habló sobe su renovación para que continue jugando con la camiseta de la franja.

BOLAVIP conversa con el ex UC y hoy comentarista de Radio La Clave, Rodrigo Gómez, el que no tiene dudas respecto a si debe continuar o no el Toro.

“Me parece a mí que Zampedri tiene que seguir un año más, soy un convencido del sistema que tiene el presidente de Real Madrid que renueva por año a todos los jugadores de 32 para arriba“, indicó.

En esa misma línea se mostró Jorge Aravena, el que luego del triunfo ante Everton con los tres goles del nacionalizado chileno, afirma que los goles “es el idioma que saben hablar los delanteros centros y Zampedri domina plenamente eso”.

Respecto a su renovación, el Mortero igualmente se muestra cauto considerando que “hay que considerar que tiene sus años, pero tiene para jugar una temporada más”.

Jorge Aravena pide un año más para Fernando Zampedri.

¿Cuántos goles lleva Fernando Zampedri en la Liga de Primera?

Con los tres tantos ante Everton, Fernando Zampedri llegó a 14 goles y encabeza la tabla de goleadores 2025.