Si bien el Campeonato Nacional ahora entra en un extenso receso hasta mediados del mes de abril, en la Universidad Católica no tomarán descanso y trabajarán al máximo para poder llegar al rendimiento que tanto busca su estratega Ariel Holan dentro del equipo, quien, a pesar de estar en la parte alta del torneo, ha mostrado varias flaquezas.

Sobre esto, el delantero argentino del conjunto de la ‘Franja’, Franco Di Santo se dio el tiempo de conversar con los medios de comunicación en conferencia de prensa y abordó lo que es el presente del equipo, a quien se le ha criticado bastante por la fragilidad que ha mostrado en zona defensiva, en donde fue bastante autocritico.

“Hay que tomarlo profesionalmente, pero se está trabajando, esto es un ida y vuelta, es algo cotidiano que te hagan goles, a veces más o a veces menos, se está trabajando para encontrar un equilibrio. No es un problema solo defensivo, sino que conjunto en general, yo como delantero y los demás, somos conscientes de que el primer defensor somos nosotros”, comenzó declarando Di Santo.

Este punto ha sido 100% captado dentro del plantel de la UC, pero el atacante trasandino no ve esto como un problema para alarmarse y pone la calma en que este parón servirá en demasía para poder reparar las diversas estructuras del equipo pensando en lo que será la temporada.

Di Santo no se impacienta en la UC | Foto: Imago

“No creo que sea un problema, hoy por hoy estamos peleando el campeonato, no lo veo como un problema, si como algo a resolver. Ojalá en los próximos partidos poder resolver ese problema, de que no nos conviertan y poder convertir”, confesó.

El delantero argentino se mantuvo por la línea de no generar caos y agregó “creo que no solo en el fútbol, sino que, en la vida, siempre hay cosas por mejorar y hoy por hoy si me preguntan, trataremos de hacer más goles que el rival, si nos hacen dos, haremos tres y trataremos de ganar los partidos. Este párate sirve para progresar en todos los aspectos del juego y nos vamos a enfocar en eso”.

Finalmente, Di Santo se refirió a lo disputado que se ha visto este inicio de campeonato, en el que hoy comparten la cima con Huachipato, en la que esperan poder conseguir el gran objetivo de coronarse como campeones a final de temporada

“Hoy por hoy nos toca estar arriba con Huachipato que está bien, se viene un torneo bastante peleado y esperamos poder estar a la altura y lograr los objetivos”, cerró.