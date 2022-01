Luka Tudor se refirió a lo que fue la presentación de Universidad Católica en la Supercopa ante Colo Colo, donde Los Cruzados terminaron cayendo por dos goles a cero y no logrando llegar a su quinto triunfo de esta categoría.

Sin embargo, luego del encuentro, Cristián Paulucci reconoció que hay cosas por mejorar y que los albos fueron los justos vencedores. Algo que el ex jugador de La Franja coincidió en lo que se vio en la cancha del Ester Roa Rebolledo.

“Sí, por supuesto. No hay otra lectura, lo dijo Paulucci. Me parece que la Católica el año pasado tuvo una pretemporada muy corta y mala, en el sentido que no pudo ser como corresponde y eso en algún minuto le pasó la factura, sobre todo con los jugadores lesionados", explicó el ex futbolista en Los Tenores de ADN.

"Entonces, creo que este año sí han querido hacer una pretemporada como corresponde, en los tiempos que corresponde y quizás no privilegiando el tema de los partidos, lo que hizo ver mal a la Católica. Y bueno, es un partido, pero me parece que el objetivo es otro, no era esta Supercopa", agregó.

En eso Tudor enfatizó, que si bien es un título que se quiere ganar, la UC está algo más enfocada en lo que se viene y como es el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

"Obviamente que uno la quiere ganar, Colo Colo venía jugando e hizo partidos buenos y otros no tanto. Yo creo que lo que se vio en la cancha es el reflejo de cómo están hoy, pero sí creo que la Católica está pensando en lo que viene, no en lo que era solamente el partido de ayer”, cerró.