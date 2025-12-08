En la Universidad Católica es todo alegría tras conseguir un triunfo importante en la última fecha del torneo nacional por 2-1 ante Unión La Calera, resultado que le permitió a los ‘Cruzados’ asegurar el Chile 2 y sacar boletos a la próxima edición de la Copa Libertadores 2026.

Después de este duelo, Eduard Bello conversó con la prensa en zona mixta tras lo que fue este importante cierre de temporada para la UC, en la que mostró toda su felicidad por este logro para el próximo año.

“Fue un envión anímico para todo el equipo. Me llevó a tener mayor confianza y poder marcar esos goles que fueron claves”, partió señalando Bello.

Agregando a esto, la figura ‘Cruzada’ comentó cómo fue su renacer dentro de esta temporada, en la que sabe que no partió de la mejor forma, pero en el segundo semestre logró revertir esta situación y consolidarse como un importante jugador.

“Uno debe mantener los pies sobre la tierra, ser humilde, reconocer los errores. Sabía que no estaba teniendo un buen rendimiento, pero tenía que mantener mis hábitos. Era cuestión de tiempo para que se destrabe, vengo trabajando desde principio de año. No cambié nada, es consistencia a lo largo del año, ser fuerte mentalmente”, remarca.

Bello habla sobre su futuro en la UC

Concluyendo, Bello habló sobre lo que es su futuro en la Universidad Católica, en la que hasta día de hoy aún no sabe sobre esto, ya que su carta es de Barcelona de Ecuador, pero él manifestó su gran deseo de poder continuar en la UC, en la que señala que su agencia se está jugando por dicha opción.

“Ya hablé dos veces con el profe. La intención es continuar. Esperaremos en los próximos días para ver qué se decide para mi futuro. No sé si pagar, un préstamo, pero no depende de mí. Mi agencia se encargará de pelear y veremos qué se resuelve”, cerró.