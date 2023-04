Universidad Católica y Colo-Colo igualaron sin goles por el Campeonato Nacional, en un duelo válido por la décima fecha. Un duelo que no fue muy vistoso, no estuvo excento de polémicas.

Corría el minuto 52 del segundo tiempo cuando Zampedri cae en el área por un choque contra Falcón y desató la furia de la banca y los hinchas cruzados, que pedían penal.

Para el juez del encuentro, Cristián Garay, no fue absolutamente nada y no fue a revisar la jugada al VAR. Zampedri y compañía no estuvieron de acuerdo con la decisión del árbitro.

Zampedri fue neutralizado por la defensa alba. (Photosport)

Católica tras aquella jugada tuvo un par de aproximaciones pero no pudo doblegar el arco defendido por Brayan Cortés y se quedó con un empate sin goles en el Estadio Santa Laura.

Con este resultado, la UC escaló a la segunda posición con 19 puntos. Mientras tanto Colo-Colo está en la sexta posición con 15 unidades. En la próxima fecha, Universidad Católica tendrá que recibir a Ohiggins y Colo-Colo jugará contra Palestino.

Revisa la jugada que alegó la UC