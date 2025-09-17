Universidad Católica vive días de tranquilidad tras lo que son sus días de vacaciones tras este largo parón en el fútbol chileno, en la que los ‘Cruzados’ están tranquilos tras lo que ha sido su buen racha que han hilado en esta segunda rueda.

Tras la llegada de Daniel Garnero, el conjunto de la ‘Franja’ ha podido mostrar un gran nivel y ha sumado positivos resultados, que hoy en día el equipo se encuentra en el cuarto lugar de la tabla con 39 puntos, luchando por un cupo al Chile 2.

A pesar de este gran nivel, en la Universidad Católica ya empiezan a planificar lo que es la temporada 2026, en donde la dirigencia ya se mueve con el tema de la renovación de jugadores y la posible partidas de otros.

En las últimas horas, desde Radio Cooperativa entregaron importantes informaciones dentro de la UC, en la que revelaron la renovación de dos importantes jugadores.

Se trata del portero Vicente Bernedo y el defensor Daniel González, quienes llegaron a un acuerdo con el club y seguirán en la UC, tras haber renovado hasta el 2026 y 2027, respectivamente.

En la misma línea de las renovaciones, dentro del club también agilizan lo que es resolver la continuidad de Fernando Zampedri, la cuál estaría muy próxima de concretarse, además de Branco Ampuero, Gary Medel y Clemente Montes, con quienes también están en conversaciones.

La UC ya planifica su 2026 | Foto: Photosport

En el itinerario de renovaciones y en la que aún no hay diálogos, aparecerían los nombres del defensor Tomás Asta-Buruaga y el volante colombiano, Jhojan Valencia, con quien en las próximas semanas podrían inagurarse las conversaciones.

Los tres jugadores que no siguen

En el mismo medio citado, también señalaron que desde la Universidad Católica tendrían listo a ciertos jugadores que no seguirían en el club para la próxima temporada.

Estos serían el portero Darío Melo, el volante Agustín Farías y el delantero Eduard Bello. Otro de los jugadores que también camina por la cornisa con su continuidad, es el defensor Dylan Escobar.