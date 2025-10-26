En pleno desarrollo del Clásico Universitario 201 entre Universidad Católica y Universidad de Chile, una feroz polémica se produjo pocos minutos después de iniciado el segundo tiempo.

Y es que el defensor ‘Cruzado’ Gary Medel, vio la tarjeta roja en el minuto 53′, luego de una polémica falta sobre Lucas Di Yorio.

El ‘Pitbull’ se barrió para recuperar el balón que llevaba en carrera el atacante de los Azules. Sin embargo, cometió falta sobre el delantero y el juez no dudó en ir a revisar la jugada al VAR.

Tras la revisión de la videoasistencia, el árbitro Juan Lara estimó jugada peligrosa y terminó expulsando al histórico bicampeón de América del terreno de juego, desatando la indignación de los miles de asistentes en el Claro Arena.

Así fue la polémica expulsión a Gary Medel