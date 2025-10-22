Universidad Católica ha tenido un gran rendimiento en esta última parte de la temporada, nivel que lo tiene hoy en día luchando palmo a palmo el cupo por el Chile 2, con el objetivo de poder decir presente en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Por esto, desde la directiva del club ya empiezan a ver lo que será el futuro del club para el 2026, en donde a pesar de no terminar el año, ya comienzan a ver temas de renovaciones en la institución.

Uno de estos nombres a renovar, es el colombiano Jhojan Valencia, quien en esta jornada habló con los medios de comunicación y se refirió a lo que es su continuidad en el club, en la que sorprendió a todos, señalando que esta aún no se confirma.

“Con mi representante se han estado hablando algunos puntos con la gerencia deportiva del equipo, aún no se ha concretado nada, pero yo veo que es una posibilidad viable para mí”, parte señalando Valencia.

Valencia contó la firme sobre su futuro | Foto: Photosport

Agregando a esto, el crack colombiano indica que se siente muy satisfecho en el club con el cariño de sus compañeros e hinchas, en la que se muestra muy abierto a renovar, pero que aquello aún no es un hecho.

“Me he sentido bien en la Católica, por lo que conlleva todo el equipo, compañeros y la hinchada, me sentiría muy bien, pero hasta el momento no hemos oficializado nada”, remarca.

Finalmente, Valencia deja en claro que tanto él como con su representante se encuentran en conversaciones con la dirigencia del club para lograr llegar a un acuerdo y extender su estadía en Chile.

“Faltan algunos puntos, hay que esperar y cuando ya se oficialice todo, ya saldrá todo en oficial”, cerró.