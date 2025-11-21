Universidad Católica tiene toda la mente puesta en lo que es esta recta final del torneo nacional, en el que los ‘Cruzados’ tienen el objetivo claro de poder lograr adjudicarse con el cupo de Chile 2 y volver a decir presente en la Copa Libertadores 2026.

Es por esto, que desde la dirigencia de la UC ya empiezan a ver sigilosamente lo que es el próximo mercado de pases, en el que el elenco de la ‘Franja’ ya ve opciones para poder reforzar su plantel para el próximo año.

Si bien el mercado de la Universidad Católica dependerá de lo que será la competencia internacional que dispute en el 2026, en la dirigencia saben que Daniel Garnero quiere una buena cantidad de fichajes para nutrir su plantel.

Ante esto, en las últimas horas un importante nombre es el que se vincula a la Universidad Católica para el próximo año, de un jugador chileno canterano de Colo Colo y que hoy brilla en el fútbol argentino.

La UC sigue de cerca a Baeza

Baeza es opción en la UC | Foto: Photosport

El periodista nacional, José Tomás Fernández informó en su canal de Youtube del interés que tiene la Universidad Católica en el volante de Veléz Sarsfield, Claudio Baeza para poder reforzar el medio campo del equipo de Daniel Garnero.

“Cuando se hacen estos mapeos de futbolistas, le aparece un chileno que juega en Argentina que es Claudio Baeza, yo no sé si la UC va a ir por él, pero cuando hacen una revisión de futbolistas por los cuales podría apostar le sale en el listado”.

“Consideran que es un buen futbolista, que en Colo Colo jugó en buen nivel, que jugó en selección, que jugó en el extranjero y que de si ellos juegan fase de grupos de Copa Libertadores podría ser una opción interesante”, señaló.

El ‘Serrucho’ estaría en la lista de los posibles refuerzos para la Universidad Católica en el 2026, en donde al terminar esta presente temporada, desde la dirigencia empezarán a hacer sus movimientos respectivos para lograr la llegada de fichajes.

