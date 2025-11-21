Universidad Católica alista sus últimos detalles para lo que será su encuentro crucial por la Liga de Primera, en donde los ‘Cruzados’ deben verse las caras ante Palestino, en un partido importante por lo que es su lucha por el Chile 2

A pesar de contar con este importante desafío, en la dirigencia del conjunto de la precordillera ya comienzan a planificar lo que será la temporada 2026, en donde analizan la continuidad de algunos jugadores, como también la posible partida de otros.

Sobre este tema, en las últimas horas el periodista de TNT, Sports, Jorge Cubillos, dio una importante información en el programa ‘Todos Somos Técnicos’, en la que indicó que la UC está muy cerca de lograr la renovación de su goleador Fernando Zampedri.

“Zampedri debería renovar, no es primera vez que suena en Liga de Quito, pero el deseo de su familia es quedarse en la Católica”, remarca.

Si bien, estas conversaciones se han dilatado de cierta manera, el experto en la materia ligada a la UC, señala que ambas partes lograrían llegar a un acuerdo, la que este sería por una renovación a dos años.

“Yo creo que finalmente van a terminar en dos años”, remarcó por la situación del ‘Toro’ con la UC.

La situación de Montes es tema

Finalmente, Cubillos también dio noticia de lo que es la situación del delantero, Clemente Montes, quien también finaliza contrato con el club a finales del 2025 y su continuidad en el club, es una interrogante, debido a que está la posibilidad de partir al extranjero.

“Montes también termina contrato, pero a él le manejan la carrera de la siguiente manera. Hay sondeos por él, pero el deseo de la UC y Garnero es que se mantenga”, concluye.

