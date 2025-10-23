Universidad Católica comienza a preparar lo que será su duelo clave dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Cruzados’ se deben enfrentar a la Universidad de Chile en una nueva edición del Clásico Universitario.

El elenco de la precordillera llega con el ánimo bien arriba para este partido, en la que lleva seis encuentros seguidos sumando los tres puntos, resultados que lo ponen en la lucha clara por el Chile 2, pensando en la Copa Libertadores.

Por esto, este partido es crucial para el elenco de la ‘Franja’, quien espera poder hacer notar su localía en el Estadio Claro Arena y seguir en la senda del triunfo ante su clásico rival.

En esta jornada, el entrenador Daniel Garnero conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y confirmó una negativa noticia dentro de la UC para este Clásico Universitario

Garnero confirma nueva baja en la UC

El DT de la Universidad Católica dio como un hecho lo que será la ausencia de Sebastián Arancibia, el lateral de los ‘Cruzados’ aún no supera su lesión y no será opción ante la U.

Arancibia será baja en la UC | Foto: Photosport

“Sebastián no está entrenando a la par de los compañeros, es muy díficil (que llegue), vamos a llevarlo de a poco, es una lesión muy compleja la que le toca a Seba”, declaró.

Finalmente, Garnero indicó que hay otros dos jugadores como José Salas y Vicente Cárcamo, quienes también están en duda para lo que puede ser este partido por distintas situaciones que explicó a todos los medios.

“(José) Salas está mejorando pero sigue en ese proceso. Vicente (Cárcamo) tuvo un inconveniente ayer, hoy no estuvo, esperaremos un poquito mañana o pasado, para ver que parte me dan los médicos y como se siente él, si tiene la posibilidad de pelear por un lugar en esta convocatoria”, cerró.