Se acabó la espera para Universidad Católica y este martes 20 de enero los Cruzados debutarán de manera oficial en la temporada 2026, donde lo harán en la Supercopa del fútbol chileno enfrentando a Huachipato.

El compromiso, a disputarse en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, tendría a varias novedades en la UC y el estreno de algunos de sus refuerzos que buscarán darle un salto de calidad al cuadro dirigido por Daniel Garnero.

Gary Medel irá de titular ante Huachipato. | Foto: Photosport

Según dio a conocer D Sports, una de las principales novedades sería el ingreso desde el arranque de Matías Palavecino, ex jugador de Coquimbo Unido quien llegó con el cartel de figura a San Carlos de Apoquindo.

Otro que buscará ganarse al público cruzado desde el día 1 es Bernardo Cerezo, ex jugador de Ñublense con pasado en Universidad de Chile y que fue seriamente resistido por la parcialidad cruzada en su arribo.

Sin más preámbulo, la UC enfrentaría a Huachipato esta tarde con Vicente Bernedo en el arco; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Gary Medel, Cristián Cuevas y Matías Palavecino en el mediocampo; Fernando Zampedri y Clemente Montes en el frente de ataque.

En síntesis

