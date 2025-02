Este sábado tuvo su esperado reestreno en Universidad Católica el volante Gary Medel, uno de los últimos ídolos de los Cruzados, que es parte de la generación dorada de la Selección Chilena y que volvió a casa a sus 37 años.

Luego de casi tres semanas de su presentación, el Pitbull pudo lucir en cancha la camiseta de la UC, ingresando a los 71 minutos en la derrota por 2-1 ante San Luis de Quillota, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Chile 2025.

Medel sustituyó al colombiano Jhojan Valencia y a los 82′ recibió tarjeta amarilla por un empujón. Tras el pitazo final, conversó con TNT Sports pese al amargo debut y se mostró feliz por este regreso al club de sus amores.

“Estamos contentos, yo estoy contento en Católica, muy feliz, quiero aportar en el club que me dio tanto, disfrutar del momento, la vuelta a Chile obviamente, la gente, me siento privilegiado por el cariño que me entregan en cada lado, así que feliz”, comenzó diciendo.

Luego se refirió al plantel que tiene el entrenador brasileño Tiago Nunes y analizó brevemente lo que fue esta caída ante los Canarios en Quillota.

“Estamos trabajando para eso, yo creo que tenemos un gran equipo, con convicciones muy grandes este año y obviamente que Tiago nos está convenciendo de las cosas buenas que estamos haciendo. Obviamente el sintético es distinto que un campo natural, pero no es excusa para nada. Creo que hicimos un partido, San Luis lo transformó de buena manera, por las bandas son muy rápidos, muy potentes, y supieron aprovechar los momentos, así que felicitarlos”, expresó el bicampeón de América.

Gary Medel tuvo un amargo reestreno en Universidad Católica. (Foto: Andres Pina/Photosport)

El reencuentro de Gary Medel con Humberto Suazo

En la instancia, el ex Inter de Milán y Boca Juniors también tuvo palabras para un ex compañero de La Roja que enfrentó en esta jornada, el experimentado goleador Humberto Suazo.

“Un privilegio jugar en el mismo equipo y obviamente ahora con la rivalidad pero siempre con el mismo aprecio y cariño que le tengo al Chupete”, cerró Medel.