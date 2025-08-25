Universidad Católica tuvo un fin de semana de ensueño dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Cruzados’ se impusieron por 2-0 ante Unión Española en lo que fue el anhelado estreno del primer equipo masculino en el Claro Arena.

Tras lo que fue este partido, el goleador de la ‘Franja’ Fernando Zampedri conversó con la prensa y se refirió a un momento clave dentro del partido, en la que sufrió una molestía física, que daba a indicar que lo sacaría del encuentro, pero es ahí donde reveló una conversación clave con Gary Medel.

“Cuando se me acerca Gary (Medel), me dice, si no estás bien, te necesitamos para lo que viene y tuve cinco minutos, si era cagar a mis compañeros y seguir desgarrado jugando o esperar tres años para este momento y desgarrarme a los cinco minutos y salir, es fuerte”, partió señalando Zampedri.

Teniendo en consideración lo que era su problema físico en aquel momento, el ‘Toro’ fue muy claro en indicar que dejó aquello de lado y con lo que pudo, se sostuvo dentro del campo de juego, en la que terminó anotando el primer gol en el Claro Arena.

El problema físico que casi deja fuera del partido a Zampedri | Foto: Photosport

“Como se dice en la jerga del fútbol, puse los huevos arriba de la mesa y seguí jugando, estaba convencido de que iba a ser el gol, lo digo con una humildad tremenda, estaba convencido, lo esperé hace tres años este momento”, remarcó.

Zampedri no quería salir de la cancha

Finalmente, Zampedri indicó que no podía creer cuando tuvo esa molestía que casi lo deja fuera del partido, pero que él contra todo luchó para decir presente y terminó logrando otro récord en el club, la que lo deja muy orgulloso y contento por la decisión que tomó.

“Que me pase esto, no lo podía creer, no era para mí, no quería que me pase eso, quizás fue por todo lo que se vivió en la semana y este día, uno trata de estar en cada detalle y aunque la edad y la trayectoría a uno lo pone tranquilo, hay momentos que a uno lo supera. Tomé la decisión de seguir hasta donde pude y convertí el gol, orgulloso de lo que hice y va a quedar en la historia”, cerró.