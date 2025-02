Universidad Católica entró en alarma por Gary Medel. El volante y referente del cuadro precordillerano genera preocupación en el cuerpo médico: se lesionó en pleno partido ante Audax Italiano.

En el minuto 50 del compromiso, el volante corrió en la disputa por el balón y, sorpresivamente, tuvo que lanzarse al suelo. Los hinchas de la UC presentes en el Estadio Santa Laura murmuraron inmediatamente.

Es que la imagen no dejó de asombrar. El dolor no le permitió continuar su marcha de manera inmediata y se tiró al pasto. La transmisión oficial de TNT Sports no descartó algún problema en los tendones de su tobillo.

Sin embargo, de manera preliminar, no se entregó mayor información. La UC entró en alerta por una de sus piezas más valiosas para la temporada 2025.

Cabe destacar que Clemente Montes tuvo que ser reemplazado en el entretiempo. Luego de anotar dos goles, tuvo que salir del partido en el descanso por Diego Valencia.

Días complicados para Universidad Católica, que tendrá que notificar de los problemas de sus dos figuras titulares. Sin dudas que los ojos estarán puestos, principalmente, en Gary Medel.

Este último alcanzó a jugar dos compromisos oficiales antes de esta lamentable complicación. Sumó minutos ante San Luis de Quillota y Unión La Calera por Copa Chile.

Cuándo juega Universidad Católica

El siguiente compromiso de la UC será contra Coquimbo Unido. Dicho partido está pactado para el sábado 22 de febrero, desde las 18:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.