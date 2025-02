Universidad Católica comenzó con un triunfo en el Campeonato Nacional 2025. El elenco precordillerano batió a Audax Italiano en el Estadio Santa Laura, pero ello no dejó conforme a un histórico de la institución.

¿La razón? A pesar del 3-1 en la primera fecha del torneo, Miguel Ángel Neira no ve buen juego en el equipo de Tiago Nunes. Hizo hincapié en la ausencia de un tipo de futbolista.

El referente de la UC conversó con BOLAVIP Chile y exigió un volante creativo para el plantel. No avizora un buen panorama para la campaña en caso de no tener un jugador de dichas características.

“Siempre le he criticado a la Católica que no tiene un número 10 y por eso seguirá siendo un equipo mediocre”, comenzó señalando el mundialista chileno.

En la misma línea, el histórico del cuadro de San Carlos de Apoquindo agregó: “¿Cómo la UC no va a tener un volante de creación en sus inferiores? ¿Cómo no sacan un 10? No lo entiendo”.

Finalmente, le envió un mensaje a los equipos nacionales: hay que volver a formar jugadores con dichas cualidades. A pesar de que los archirrivales sí tienen, ninguno se forjó en sus respectivas canteras.

“Cómo no van a formar un jugador así los técnicos de cadetes… Colo Colo tuvo que traer un extranjero (Claudio Aquino) y la U trajo a Javier Altamirano“, concluyó.

Miguel Ángel Neira quiere un ’10’ para Universidad Católica.

Cuándo juega Universidad Católica

El próximo partido de la UC será contra Coquimbo Unido por la segunda fecha de Primera División. Se jugará el sábado 22 de febrero, desde las 18:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.