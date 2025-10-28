Universidad Católica sigue celebrando el gran triunfo que obtuvieron el fin de semana pasado ante Universidad de Chile, donde los cruzados derrotaron por la cuenta mínima a la U y se mantienen en el segundo lugar de la Liga de Primera 2025.

El equipo lleva una racha de 7 partidos ganados al hilo y se ilusiona con poder decir presente en la próxima edición de la Copa Libertadores de América, donde Daniel Garnero y compañía buscan darle un salto de calidad a la UC.

La UC se ilusiona con el Chile 2 a Copa Libertadores. | Foto: Photosport

Es precisamente el DT de los cruzados el que se llevó todos los elogios por parte de Jorge Aravena, histórico ex jugador quien conversó con El Mercurio y aplaudió al DT: “No era fácil gestionar a la UC cuando llegó Garnero. Lo curioso es que no inventó nada: puso a los jugadores donde mejor rinden”, dijo.

“Y todos terminaron por subir el rendimiento. Mejoró el ambiente, porque claramente con el técnico anterior las relaciones no estaban bien”, complementó sobre uno de los grandes logros de Daniel Garnero en lo que lleva como DT de la UC.

Lo cierto es que el cuadro cruzado ha tenido una excelente segunda rueda y está bien posicionado para clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026, certamen donde no participa desde el 2022.

¿Cuándo juega la UC?

El sábado 1 de noviembre a las 8:30 de la noche, Universidad Católica saltará a la cancha del Claro Arena para recibir la visita de O’Higgins de Rancagua, duelo válido por la Fecha 26 de la Liga de Primera 2025.