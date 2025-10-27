Universidad Católica logró un importante triunfo este domingo ante U. de Chile en la edición 201 del Clásico Universitario, victoria que los dejó a nada de asegurar su permanencia en la siguiente edición de la Copa Libertadores de América 2026.

Es por ello que en la precordillera ya se ilusionan de cara a la próxima temporada, por lo que ya estarían pensando en cómo potenciar el equipo de Daniel Garnero, entrenador que logró sacarlos del foso en el que estuvieron metidos con Tiago Nunes.

Para ello, los ‘Cruzados’ tienen en carpeta un bombástico nombre: se trata nada menos que de Matías Palavecino, gran figura de la Liga de Primera que ha llevado a Coquimbo Unido a estar a nada de conquistar la primera corona de su historia en el fútbol chileno.

La información llega desde DSports. Según el periodista Marco Escobar: “Hay conversaciones informales. Este cuerpo técnico ya está decidido que la lista del ’10’ comienza con Palavecino“.

En Universidad Católica se la juegan por Matías Palavecino

Dicha información se complementa con lo asegurado por el periodista Renzo Luvecce, quien afirma que: “Me cuentan que Católica estaría en conversaciones avanzadas con el entorno del ’10’, incluso Daniel Garnero lo aprobó y el ‘Tati’, José María Buljubasich, dejaría caer una oferta formal en los próximos días para intentar abrocharlo y que sea parte del plantel 2026 en los cruzados”.

Matías Palavecino de seguro será la nueva obsesión de los tres grandes del fútbol chileno (Foto: Photosport)

Pero ojo, porque la UC no la tendría muy fácil para quedarse con la gran figura del fútbol chileno, ya que en Universidad de Chile e incluso en Colo Colo también tendrían los mismos planes.

“Me cuentan que desde las universidades hicieron un par de llamados a su entorno para saber más de su situación contractual a futuro”, aseguró el comunicador.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

Luego del triunfo sobre la U, ahora Universidad Católica se prepara para enfrentar a O’Higgins de Rancagua. Dicho compromiso se jugará el sábado 1 de noviembre desde las 20:30 horas en el Claro Arena.