A tan solo una fecha del cierre de la temporada del fútbol chileno, varios equipos de Primera División buscan fortalecer sus proyectos con directores técnicos con experiencia y credibilidad dentro del fútbol nacional.

Uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza es Cristián “La Nona” Muñoz, quien se destacó en Universidad de Concepción, equipo al que llevó al título de la Primera B. Su estilo de trabajo ordenado y su capacidad de liderazgo le han ganado respeto en distintos círculos futbolísticos del país.

Además, su perfil ha despertado interés tanto en clubes de la división de plata como en equipos de la Liga de Primera, que buscan proyectarse con un DT consolidado.

Palestino se suma al interés por Cristián Muñoz

Hasta ahora se desconocía cuál era el equipo de Primera que seguía los pasos del adiestrador de 42 años, pero el periodista Rodrigo Arellano reveló en X (antes Twitter) el club que se habría acercado a Muñoz: Palestino.

“Como queda una fecha, les comento que el Tino Tino se acercó a Cristián Muñoz para ofrecerle dirigir en Primera y Sudamericana”, escribió Arellano.

La Nona Muñoz es uno de los técnicos de “moda” del fútbol chileno | FOTO: Raul Zamora/Photosport

Lo que llama la atención es que Palestino cuenta actualmente con Lucas Bovaglio como su DT principal, por lo que habrá que ver si continuará al mando del elenco de La Cisterna o si finalmente le cederán la banca a Muñoz.

En síntesis: