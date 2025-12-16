Colo Colo ya piensa en lo que será la temporada 2026, en el que los ‘Albos’ esperan dejar en el pasado lo que fue su 2025 para el olvido, el que dejó al equipo de Fernando Ortiz sin competencias internacionales para el próximo año, lo que es un rotundo fracaso.

Por esto y pensando en la próxima temporada del ‘Cacique’, el ex DT de ‘La Roja, Juvenal Olmos tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para comentar lo que debe ser el repunte de varios jugadores en Colo Colo para el 2026, en la que nombró a Javier Correa, a quien le dejó una crítica.

“Yo lo veo siempre de mal humor, creo que está enojado con el mundo y con su entorno”, partió señalando Olmos.

Agregando a esto, el hoy panelista remarca que dentro de la cancha se ha vuelto un jugador muy poco efectivo y que fuera del terreno de juego, sus respuestas de mala forma, generan algo de molestía en la gente.

Correa recibe críticas en Colo Colo | Foto: Photosport

“Contesta de mala forma, siempre tiene esta impetuosidad de no elegir la jugada correcta, porque quiere hacer los goles, es algo que internamente a lo mejor no alcanza”, declara.

Finalmente, Olmos le señala a Correa que si tuviera más tranquilidad y mejora en lo que es su toma de decisiones, sin duda que podría tener un 2026 mucho mejor con Colo Colo, el que le permita poder brillar.

“Si tuviera más tranquilidad, podría hacer más goles, pero siempre está eligiendo el definir él, cuando tiene varias opciones mejores al menos este año en Colo Colo”, cerró.

