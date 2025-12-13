Universidad de Chile vive horas cruciales por lo que es el futuro de su entrenador, Gustavo Álvarez, con quien la dirigencia azul busca llegar al punto final de este proceso tras lo que fueron los dichos del DT argentino hace unas semanas.

Sobre este tema, en las últimas horas el ex entrenador Juvenal Olmos tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a la actitud del estratega argentino, con la que no está para nada de acuerdo y por esto, le cayó con todo.

“¿Qué ganó la U? esta U no va a pasar a la historia, los equipos que pasaron a la historia son los que han obtenido títulos, en la historia están los equipos que salieron campeones”, partió señalando Olmos.

Siguiendo en aquello, el ex DT de La Roja destruyó por completo a Álvarez, en la que pidió que no sobrevaloren su paso por el club, en el que no consiguió el gran objetivo que tenía la Universidad de Chile, que era poder volver a ser campeón del fútbol chileno.

Olmos cuestiona la actitud de Álvarez | Foto: Photosport

“Un tema técnico, la U salió cuarta y esa es la realidad, no sobrevaloremos algo que tal vez en este momento emocionalmente en los hinchas y todo eso está, pero un equipo grande necesita un técnico que lo saquen campeón, de eso viven los equipos grandes”, remarcó.

Olmos sin piedad con Álvarez

Concluyendo, Olmos no le encuentra sentido a lo que es el tira y afloja en el que se encuentra Gustavo Álvarez con la Universidad de Chile para salir del club, en la que indica que el DT debe cumplir a cabalidad con su contrato y si quiere salir, debe pagar su acuerdo estipulado, sin excepciones.

“Cuando se sienta el representante de Álvarez y acuerda con la U 1.2 millones dólares, nadie lo obligo a ese acuerdo. Tú no puedes modificar un contrato por tus intereses propios, lo de Álvarez puede ser muy valorable en que nos mostró en sus emociones, pero técnicamente el tipo tiene que adosarse a una rigurosidad de un contrato”, cerró.

En Síntesis