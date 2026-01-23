Universidad Católica ya empieza a ultimar detalles para lo que será su primer gran objetivo dentro de la temporada 2026, en el que los ‘Cruzados’ buscan su primer título, el cuál este es la Supercopa.

El elenco de Daniel Garnero deberá enfrentar en las final de este torneo a Coquimbo Unido, tras vencer en la semifinales a Huachipato por 4-2 en el Estadio Sausalito.

Para este duelo, el estratego de la UC ya empieza a armar su formación para esta final, en el que los ‘Cruzados’ esperan saltar a la cancha con sus mejores nombres para conseguir el título.

La UC va con todo por su primer título del 2026 | Foto: Photosport

La formación que prepara Garnero en la UC

La formación que tendría en mente Daniel Garnero en la UC para la final sería con: Vicente Bernedo en portería; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena (Cristian Cuevas) en la defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia y Matías Palavecino como mediocampistas; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes en ataque.

El duelo entre la Universidad Católica y Coquimbo Unido por la final de la Supercopa 2026 se disputará este domingo 25 de enero a partir de las 19:00 horas en el Estadio Sausalito.