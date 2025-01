Universidad Católica venció este domingo a Everton de Viña del Mar en la primera fecha de la Copa Chile 2025. Fue por la mínima que el cuadro “Cruzado” pudo imponerse a los “Ruleteros” luego de un trabado encuentro, algo que dejó bastante disconforme a algunos ídolos de “la Franja”.

Uno de ellos fue Jorge Aravena, quien en diálogo con BOLAVIP, mostró su desazón con los nuevos refuerzos del cuadro precordillerano y el nivel exhibido ante los viñamarinos.

“Ideal es comenzar ganando, pero hay que ver de qué forma gana”, comenzó diciendo el “Mortero” en su análisis.

“Acá fue con lo justo. Toca un equipo que no propone nada, que juega metido en su área, que no te ataca, que no provoca y ganarle muriéndose 1-0 tampoco es como para cantar victoria”, agregó el ídolo de Universidad Católica.

Mortero Aravena le raya la cancha a los refuerzos de Universidad Católica y pide a un viejo conocido

Finalmente sobre este tema, el “Mortero” no dudó en marcarles el camino a los nuevos refuerzos de su exclub: “Si llegas a la UC, tienes que llegar a mostrar inmediatamente tus credenciales. Hoy día, nada, lamentablemente“.

Pero el mercado de fichajes aún sigue activo y en San Carlos no se rinden en la idea de potenciar más el plantel, por lo que hoy tendrían en la mira a un formado en casa para su retorno.

Bruno Barticciotto comenzó a sonar con fuerza para regresar a Universidad Católica

Se trata de Bruno Barticciotto, jugador que no continuaría en Talleres y que, tras un frustrado paso a Tigre, comenzó a sonar en “la Franja” y fue aprobado 100% por Jorge Aravena: “Me gusta a mí. Es encarador, joven, chileno. Puede aportar incluso a la Selección”.