Universidad Católica alcanzó un ajustado triunfo 1-0 ante Deportes La Serena por la Liga de Primera 2025. En su visita al norte del país, el elenco de San Carlos de Apoquindo rescató tres puntos vitales en la lucha por el Chile 2.

Un compromiso que estuvo marcado por la jerarquía de Fernando Zampedri. Con un certero remate de cabeza, el delantero anotó el único tanto del partido y le entregó la victoria a la UC.

Ante ello, Jorge Aravena lo llenó de aplausos en conversación con BOLAVIP Chile. A pesar de que el atacante argentino es el goleador histórico de la institución, no deja de asombrar por su capacidad frente al arco rival.

“Se transformó en un arma letal de Universidad Católica. Cada vez que hay una dificultad y el partido se hace difícil, se hace presente y anota, quedándose con el triunfo”, comenzó señalando.

“Bueno, le ganamos a Deportes La Serena, que está prácticamente descendido, muy complicado. Sin embargo, no fue para nada fácil”, agregó sobre el encuentro disputado en el Estadio La Portada.

Fernando Zampedri le entregó la victoria a Universidad Católica sobre Deportes La Serena. (Imagen: Photosport)

El deseo internacional de Universidad Católica

Finalmente, Mortero Aravena se refirió a la posibilidad de obtener un cupo directo rumbo a la siguiente edición de la Copa Libertadores. Quiere que el continente vea el nuevo estadio de la UC.

“Ojalá lo consigamos, para que San Carlos de Apoquindo reciba una copa internacional y no solamente el torneo nacional con la Copa Chile“, concluyó la leyenda precordillerana.

En síntesis: