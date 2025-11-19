La Selección Chilena terminó su gira por Rusia con dos triunfos en este doble fecha FIFA de noviembre, donde el sábado venció por 2-0 a los dueños de casa y ayer (martes) se impuso por 2-1 ante Perú en Sochi.

En este último duelo, hubo una imagen que fue criticada por algunos, entre ellos el periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello, que fue el eufórico festejo del técnico interino Nicolás Córdova tras el pitazo final.

Al respecto, esta jornada conversó con BOLAVIP un histórico de La Roja, el exfutbolista y entrenador Jorge Aravena, quien se puso en los zapatos del joven estratega nacional.

“Es que luego de una sequía larga de no ganar, cualquiera se alegra. Yo creo que más que nada, ellos estaban contentos por el desarrollo del juego, yo creo que Chile fue inmensamente superior, aun cuando estábamos con 10 jugadores, Chile fue muy superior. Yo creo que estaban contentos por eso, también”, comenzó opinando el Mortero.

“La tensión que han estado viviendo Córdova y el cuerpo técnico, evidentemente explotaron por el triunfo porque no lo han estado pasando bien. Ganar, y ganar de la forma que se ganó, con 10 jugadores y jugando bien”, agregó.

Finalmente, llamó a no exagerar por cómo se califica este festejo: “Yo diría que no es para exagerar, tampoco, que el festejo fue demasiado… No, normal”.

Cabe recordar que este pudo haber sido el último partido de Nico Córdova al mando de La Roja, pues se espera que en las próximas semanas la Federación de Fútbol de Chile presente a un nuevo entrenador.

Eso sí, también está la posibilidad que sea nombrado él mismo para iniciar el proceso para el Mundial del 2030.

Jorge Aravena salió en defensa del festejo de Nicolás Córdova en La Roja. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

