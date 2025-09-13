Universidad Católica mantuvo su tranco ganador en la Liga de Primera de la mano de Daniel Garnero. Los ‘Cruzados’ derrotaron por la cuenta mínima a Deportes Limache y siguen al alza en la tabla de posiciones donde ya lograron superar a Universidad de Chile.

En un duelo cerrado disputado en el sintético del Estadio Lucio Fariña de Quillota, el cero lo rompió Diego Valencia quien a los 52’ aprovechó una chilena de Fernando Zampedri para capturar de cabeza el balón y empujarlo para el 1-0 de la UC.

La UC sigue con su buena racha en la Liga de Primera (Photosport).

El conjunto ‘tomatero’ buscó acercarse al arco de Vicente Bernedo pero fue incapaz de equiparar las acciones, por lo que la derrota ante los ‘Cruzados’ lo dejan muy cerca del abismo del descenso. 

Pese a que los azules aún tienen dos partidos menos por disputar, Universidad Católica llegó a los 39 puntos y se ubicó en la cuarta posición, superando por una unidad a la U que ahora dormirá en el quinto lugar con 38 positivos. 

Además, el conjunto de la precordillera quedó a un punto de Audax Italiano que por ahora es cuarto con 40 unidades y se está quedando con el Chile 3 de puesto de Copa Libertadores. Arde la tabla de posiciones.

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts
1Coquimbo Unido23175136122456
2O’Higgins2311842926341
3Audax Italiano2312473933640
4Universidad Católica22116534221239
5Palestino2311663021939
6Universidad de Chile21122744222238
7Cobresal2311573026438
8Colo-Colo228773226631
9Huachipato2394103434031
10Ñublense227872328-529
11Unión La Calera2375111924-526
12Everton2257102432-822
13La Serena2254132541-1619
14Deportes Copiapó2346132535-1018
15Unión Española2352162444-2017
16Iquique2235142345-2214