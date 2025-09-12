Universidad Católica tiene un importante compromiso el día de mañana por el Campeonato Nacional 2025, donde tiene que visitar a Deportes Limache con la ilusión de poder meterse a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Para el compromiso frente a los de la Región de Valparaíso, Daniel Garnero no podrá contar con varios jugadores Sub 20, situación que lo sacó de sus casillas en conferencia de prensa y lo hizo disparar para todos lados.

“No se intentó (buscar el regreso de los juveniles) porque las reglas estaban claras y no iban a poder venir solo para este partido. Es una contradicción que te obliguen a jugar con juveniles, porque se van haciendo importantes y después no los puedes usar”, dijo.

Garnero tendrá varias bajas. | Foto: Photosport

Garnero sigue en su reclamo: “Ahí está el inconveniente organizativo. Muchos de nuestros juveniles llegaron al primer equipo los últimos partidos por una cuestión de necesidad y también porque se ganaron el lugar. Hoy no tenemos ninguno”

“A nosotros nos sacaron cuatro futbolistas que veníamos utilizando y encima se suman algunas lesiones o suspensiones. Entonces, terminamos con un plantel mucho más corto. Incluso en la semana entrenando éramos pocos”, complementó en el cierre.

Así las cosas, Daniel Garnero tendrá que hacerse la idea de que no podrá contar con jugadores como Diego Corral, Juan Francisco Rossel y Sebastián Arancibia para enfrentar a Limache, donde todos tenían un lugar para el esquema del DT trasandino.

¿Cuándo juega Universidad Católica?

Este sábado 14 de septiembre a las 8 de la noche, Universidad Católica tendrá que visitar a Deportes Limache en Quillota, compromiso válido por la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2025.