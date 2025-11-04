Universidad de Chile dijo adiós con polémica a la Copa Sudamericana y coronó su mala semana cayendo ante Huachipato por la Liga de Primera 2025. Sin embargo, esta jornada los Azules tienen una buena noticia para entregarle a sus hinchas.

Y es que Lucas Barrera, promisorio volante central argentino que llegó a principio de año a las filas del ‘Romántico Viajero’, firmó esta tarde su primer contrato como profesional en el cuadro laico según se aprecia en las historias de Gustavo Canales, exjugador de los Azules quien dio a conocer la noticia.

Gustavo Canales da a conocer que Lucas Barrera firmó contrato como profesional con la U (Imagen: IG Gustavo Canales)

El jugador de 19 años llegó a Chile desde Neuquén y la U no fue precisamente su primer destino en el país. Sus primeros pasos en nuestro fútbol los dio en las inferiores de Universidad Católica. Aún así, el jugador cruzó la vereda y hoy la vida la sonríe.

Es más. En aquel fatídico compromiso contra el ‘Granate’ por Copa Sudamericana, Barrera fue parte de la lista de buena fe de Gustavo Álvarez y aunque no vio minutos, todo indica que pronto podrá tener su chance en el primer equipo.

Actualmente, Lucas Barrera hace de las suyas en la Sub 20 de Universidad de Chile y espera paciente por una oportunidad que podría darse más temprano que tarde.

DATOS CLAVE

Lucas Barrera, volante central argentino de 19 años, firmó su primer contrato profesional con la U.

Barrera llegó a Universidad de Chile desde Neuquén, tras pasar por las inferiores de la UC.

El volante fue parte de la lista de Gustavo Álvarez en la Copa Sudamericana contra Lanús.