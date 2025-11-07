Colo Colo se apronta para lo que será una verdadera final ante Unión Española este sábado en el Estadio Santa Laura. Los Albos siguen luchando por meterse en zona de clasificación a copas internacionales, mientras que los hispanos necesitan con suma urgencia un triunfo para salir de zona de descenso.

Pero antes del cierre del torneo, en Macul ya comienzan a sonar algunos nombres para reforzar el equipo de cara al 2026, siendo Matías Palavecino el jugador que de seguro varios clubes nacionales (Colo Colo incluido) y hasta quizás desde fuera del país se peleen en el próximo mercado.

Matías Palavecino de seguro será la gran atracción de los grandes de Chile en el próximo mercado de fichajes (Foto: Andres Pina/Photosport)

La gran figura del torneo quien se consagró como campeón en Coquimbo Unido ya ha sido ubicado como la próxima obsesión de los grandes en la siguiente ventana de fichajes. De momento, el ‘Cacique’ correría con cierta ventaja sobre Universidad de Chile y Universidad Católica.

Aseguran que Matías Palavecino fue ofrecido a Colo Colo

Según aseguró el periodista Edson Figueroa en el portal DaleAlbo AM, el astro del cuadro ‘Pirata’ ya fue ofrecido al Popular.

“Dentro de todas las cosas que me han dicho, es que a Palavecino también lo ofrecieron a Colo Colo, y aquí es donde hay que aprender a diferenciar”, reveló el comunicador en el citado espacio.

A su vez, indicó que: “Esto de Steffan Pino que lo ofrecieron a Colo Colo y que surgió como posible refuerzo, lo ofrecieron, tiene así una lista de jugadores que ofrecen, de entrenadores, etc”.

Sin embargo para cerrar, dejó bastante claro que: “A Palavecino sí lo ofrecieron también, aunque hay altas posibilidades de que pueda ir a O’Higgins porque quienes lo representan son los nuevos dueños. Pero lo ofrecieron. De ahí que vaya a pasar, de ahí a que lo quieran, son otras situaciones”.

