En Universidad Católica hay novedades en lo que respecta al mercado de fichajes, pues los Cruzados tienen listo a su primer refuerzo para la temporada 2026, solo restando la oficialización del club.

Se trata del volante argentino Justo Giani, a quien venían siguiendo desde que terminó la Liga de Primera 2025, para potenciar el ataque del equipo que dirige Daniel Garnero.

Así lo confirmó el periodista trasandino César Luis Merlo, experto en mercado, que a través de sus redes sociales dio a conocer que la UC llegó a un acuerdo con el futbolista de 26 años.

El mediocampista arribará al Claro Arena como agente libre luego de terminar su contrato con Aldosivi y firmará por una temporada en La Franja. Si es que todo resulta como se espera, podría extender su estadía por tres años más.

Captura de la publicación de César Luis Merlo en X.

Si bien se esperaba que el primer fichaje de los precordilleranos fuera Matías Palavecino, la gran figura del campeón Coquimbo Unido, que hasta visitó San Carlos de Apoquindo la semana pasada, lo cierto es que aquello aún no está resuelto.

Los números de Justo Giani

Justo Giani se formó y debutó en Quilmes, luego jugó en Newell’s Old Boys, Patronato, Atlético Tucumán y desde 2023 estaba en Aldosivi.

En la última temporada con el Tiburón disputó 31 partidos, anotó seis goles y entregó cuatro asistencias.

En síntesis