El presidente de la Universidad Católica, Matías Claro le da un duro golpe a los hinchas sobre los refuerzos.

En la Universidad Católica hay mucha inquietud de cara al segundo semestre y todo esto debido a la lentitud que ha habido en la dirigencia ‘Cruzada’ dentro de este mercado de pases, en la que a días de su duelo ante Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores, el equipo nacional no ha sumado refuerzos.

Sobre esta situación, el presidente de ‘Cruzados’, Matías Claro conversó con El Mercurio y se refirió a lo que ha sido el mercado de la Universidad Católica, en la que parte indicando que ha sido complejo el escenario desde lo económico para buscar nuevos jugadores.

“Los recursos de la Copa Libertadores, no solo esos US$ 3 millones, sino que también las recaudaciones esperadas, están incluidos en el presupuesto de principios de año. Algunos de los premios por bono deportivo también fueron incluidos en el presupuesto, porque uno corre algún riesgo diciendo ‘vamos a ganar una cierta cantidad de partidos”, partió comentando Claro.

Agregando más a esto, el mandamás de la UC demuestra con hechos que al final gran parte de los ingresos que se logran en la Copa Libertadores, no todo queda para poder fichar y que esto, ha sido una gran complejidad para poder salir a mercado.

Claro habla sobre los refuerzos en la UC | Foto: Photosport

“Obviamente se han generado ingresos extra por la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores, pero lo que de repente cuesta comunicar es que esos recursos no son absolutamente líquidos para reinvertir en el plantel. Mucho se va en premios para jugadores, para el cuerpo técnico. Si bien hemos tenido un buen año económico, los recursos disponibles no son las cifras que se han visto”, explicó.

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Siguiendo en su explicación, el director añade: “con los recursos extra estamos tratando de buscar algún jugador para potenciar el equipo; en este minuto no lo hemos encontrado. Debe ser alguien consolidado. La ventana de invierno tiene la complejidad de que hay muy poca disponibilidad de jugadores de categoría”.

Claro ve poco probable refuerzos en la UC

Finalmente, Claro le dejó un mensaje importante al hincha de la Universidad Católica, en la que indica que se mantendrán atentos hasta que cierre el mercado de pases, pero que ven muy difícil poder sumar incorporaciones en esta ventana de transferencias.

“Sé que la hinchada siempre va a querer que lleguen más jugadores y nosotros queremos potenciar el plantel. Estamos muy cerca de que cierre la ventana. Vimos oportunidades, tratamos de cerrar jugadores y no hemos podido”.

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“Hasta el último minuto veremos la posibilidad (de poder fichar), pero claramente es bastante difícil”, cerró.