Presidente de Universidad Católica ilusiona a los hinchas en el mercado de pases con este mensaje

En la Universidad Católica se ilusionan con esta importante noticia en el mercado.

Universidad Católica está a horas de un importante compromiso dentro de la Copa Libertadores, en el que los dirigidos por Daniel Garnero se enfrentarán ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final en el duelo de ida en Argentina.

En la previa a este duelo, el presidente de los ‘Cruzados’ Matías Claro conversó con TNT Sports y fue consultado sobre la posibilidad de reforzar su plantel para este segundo semestre, en la que dejó una respuesta que puede ilusionar a los hinchas tras las últimas lesiones que sufrió Daniel Garnero en su equipo.

“Las conversaciones que hemos tenido con el cuerpo técnico en los últimos meses viendo como potenciar el plantel, en general Daniel está consciente que tiene un buen plantel y buenos jugadores, hasta antes de estas dos lesiones, como nosotros lo habíamos dicho, estamos buscando un jugador que pueda entrar de titular, que jerarquice el plantel desde el primer minuto”, partió señalando Claro.

Siguiendo en esa línea, el mandamás abrió todas las puertas para poder sumar un nuevo fichaje en este mercado para el plantel de la ‘Franja’ debido a las lesiones que sufrieron Juan Francisco Rossel y Juan Ignacio Díaz, por lo que agilizarán sus movimientos para sumar un fichaje.

Claro ilusiona al hincha de la UC | Foto: Photosport

“Pero con estas dos lesiones que se dieron en los últimos días, probablemente pueda cambiar un poco las expectativas de los jugadores que estamos buscando para reforzar el plantel, que todavía nos quedan unos días y estamos haciendo los máximos esfuerzos para un refuerzo para el plantel”, remarca.

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Concluyendo, Claro dejó en manifiesto que si bien a días de cerrar el mercado es complicado poder sumar un fichaje, en la Universidad Católica harán todo para poder conseguir un buen nombre que pueda ser un aporte en el elenco de Daniel Garnero.

“No está cerrada, es muy difícil, lo hemos comentado muchas veces, es difícil de comprender para los hinchas, pero ha sido muy difícil encontrar un jugador del nivel y jerarquía que queríamos para el plantel. Ampliaremos un poco más la búsqueda, pero siempre buscando un jugador que venga a potenciar nuestro plantel en el segundo semestre“, cerró.