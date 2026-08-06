Daniel Garnero anuncia un esperado retorno en la Universidad Católica: “Está considerado”

Universidad Católica se alista para lo que será un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ recibirán en condición de local a Cobresal, en la que esperan poder sumar su primer triunfo en esta segunda rueda.

En esta jornada, el entrenador Daniel Garnero conversó con los medios en conferencia de prensa y se refirió a dos importantes temas, que son la recuperación de las lesiones de Sebastián Arancibia y Clemente Montes, en la que el DT rompió el silencio al respecto.

“Plazos no tenemos porque esto es día a día y las evoluciones son muy individuales. Nosotros tenemos esa ansiedad, también se la transmitimos al área médica, pero tenemos que ser lo más inteligentes posible para tomar las mejores determinaciones”, comenzó señalando Garnero.

En esa misma línea, el estatega dejó muy en claro que ninguno de los dos jugadores será opción ante Cobresal y esperan por el milagro de que alguno de los futbolistas pueda mejorar para estar disponible ante Estudiantes de La Plata.

Garnero habló de todo en la UC | Foto: Photosport

“Clemente (Montes) y Seba (Arancibia) no van a estar para este partido. Crucemos los dedos la semana que viene a ver si pueden mejorar”, declara.

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Garnero anuncia el retorno de Medel

Concluyendo, Garnero dio una gran noticia para el hincha de la Universidad Católica, ya que para el partido ante Cobresal anunció el retorno de Gary Medel, quien tras estar casi dos meses fueras de las canchas, volverá a ser opción para el DT.

Medel volvería en la UC | Foto: Photosport

“Gary ya está considerado para este juego. Ojalá pueda tener posibilidad de jugar algunos minutos, que le va a venir muy bien a él y le va a venir muy bien también al equipo”, cerró.