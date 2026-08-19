El mandamás de la UC, Matías Claro habló tras la eliminación de los 'Cruzados' y dejó este mensaje que no le gustó a los hinchas.

Universidad Católica le dijo adiós a su participación dentro de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ cayeron por 3-0 en el duelo de vuelta por los octavos de final de vuelta ante Estudiantes de La Plata en el Claro Arena, en un partido para el olvido.

Tras lo que fue este duelo, el presidente de la UC, Matías Claro conversó con los medios de comunicación y se refirió a lo que fue esta derrota, en la que reconoció que se le hace muy difícil hacer una análisis después de este duro golpe.

“Es difícil hacer análisis en un minuto en que uno está con bastante pena, frustración y dolor por una eliminación. Siempre que te eliminan de un campeonato, especialmente uno como la Copa Libertadores, es muy duro”, partió señalando Claro.

Agregando a esto, el mandamás hizo un breve repaso de lo que fue la participación de la UC en este torneo, en la que tuvo altos y bajos, reconociendo que como locales nunca pudieron lograr una estabilidad suficiente.

“Tuvimos partidos increíbles, ganamos en Brasil, ganamos en Argentina. El mismo partido anterior con Estudiantes fue bastante bueno. Logramos resultados increíbles de visita, no se nos dio de local”, declaró.

La UC quedó eliminada | Foto: Photosport

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Otro de los temas que fue abordado el dirigente es sobre la falta de refuerzos para esta segunda parte del año, en la que dejó en claro que buscaron poder fichar, pero no pudieron encontrar un jugador perfecto para el equipo.

“Ojalá hubiésemos podido traer el refuerzo que buscamos. Entremedio tuvimos algunas lesiones que nos complicaron en esa búsqueda y tuvimos que cambiar decisiones. Así es el fútbol, nunca nadie tiene asegurado ganar, eso se pelea partido a partido”, indicó.

Finalmente, Claro hizo un llamado a dar vuelta la página de lo que fue esta dura eliminación y a poner todo el foco en lo que será la Liga de Primera y la Copa Chile, para poder decir presente en una próxima competencia internacional y además, dejó un mensaje, indicando que dentro de la institución siempre ha existido una gran ambición.

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“Vamos a jugar la Copa Chile y la queremos ganar. El título lo vamos a pelear mientras matemáticamente sea posible, pero obviamente un hito muy importante para cualquier club es poder clasificar a la Copa Libertadores, porque eso permite planificar mucho mejor el próximo año”.

“Creo que es una opinión más personal. Nosotros tenemos una gran ambición. Creo que lo mostraron los jugadores que entraron a la cancha. La cantera, que es parte importante de nuestro proyecto deportivo, hoy tuvo una oportunidad de demostrar su juego”, cerró.