El presidente de Universidad Católica aseguró que se trabaja en la renovación de Fernando Zuqui. Será el primer paso de la institución.

Universidad Católica ya está actuando en el mercado de fichajes y así lo reflejan las palabras de Matías Claro. El timonel precordillerano habló sobre la prioridad del equipo en vísperas de la apertura del período de transferencias.

¿Qué dijo? En conversación con Radio Agricultura, aseguró que la institución trabaja a toda máquina en la continuidad de Fernando Zuqui. Luego de cerrar ese capítulo, se lanzará a la caza de incorporaciones.

La razón es evidente: los cupos para futbolistas foráneos. El mediocampista argentino utiliza uno de ellos y, de seguir en San Carlos de Apoquindo, restringe la búsqueda de nuevos nombres.

“Tenemos un primer paso que resolver, que es cómo nos va con la renovación de Fernando Zuqui, la cual ya iniciamos. Estamos viendo la posibilidad de que haya algo que sea beneficioso para el jugador y el club”, lanzó.

“Él es un cupo de extranjero y cuando uno quiere potenciar el plantel hay que ver a los jugadores chilenos, pero también ver la posibilidad de potenciar con jugadores extranjeros muy importantes“, agregó.

Fernando Zuqui es la prioridad de Universidad Católica en el mercado de fichajes. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica se lanza al mercado de fichajes

Finalmente, el presidente de la UC adelantó que la cúpula dirigencial ya comenzó su principal labor en este invierno: hay que dar el salto de calidad para no desteñir a nivel internacional.

“Estamos en ese camino, también estamos viendo la oportunidad de jugadores chilenos“, cerró sobre el libro de pases de Universidad Católica.

En resumen:

Matías Claro confirmó que Universidad Católica prioriza la renovación de Fernando Zuqui.

confirmó que Universidad Católica prioriza la renovación de Fernando Zuqui. El mediocampista Fernando Zuqui ocupa actualmente un cupo de extranjero en Universidad Católica.

ocupa actualmente un cupo de extranjero en Universidad Católica. La directiva de Universidad Católica evalúa fichar a jugadores chilenos y extranjeros para el plantel.