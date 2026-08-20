Decisión final con Vozinha para el Superclásico: “El arquero titular de Colo Colo va a ser…”

El técnico Fernando Ortiz habría decidido citar por primera vez en Colo Colo al flamante refuerzo para choque ante la U en el Nacional.

A tres días del Superclásico frente a Universidad de Chile, todo parece indicar que el técnico Fernando Ortiz ya tomó una decisión con Vozinha en Colo Colo. El entrenador albo finalmente convocará al experimentado arquero de Cabo Verde y que se convirtió en el refuerzo más bombástico del fútbol chileno en el mercado de fichajes de invierno.

Según reveló Cristián Alvarado en el programa Los Tenores de Radio ADN, Vozinha será alternativa en el duelo ante los azules y ocupará un lugar en el banco de suplentes. De esta manera, el ‘Tano’ mantendrá como titular a Gabriel Maureira, quien tendrá la responsabilidad de custodiar el arco de Colo Colo en el choque frente a la U.

“Va a ser citado, va a ser alternativa, va a concentrar con el equipo y estará en el banco de suplentes el arquero de Cabo Verde en su primera convocatoria”, apuntó el reportero radial quien de paso aseguró que “el arquero titular va a ser Gabriel Maureira frente a Universidad de Chile” y que “en el trabajo futbolístico (Vozinha) siempre fue el arquero del equipo B, por lo tanto son señales que entrega el técnico Fernando Ortiz”.

Así, el arquero caboverdiano deberá esperar su oportunidad desde el banco en el choque ante Universidad de Chile, y todo apunta a que su estreno oficial con Colo Colo será tres días después, cuando el Cacique enfrente a Unión Española por Copa Chile en el Estadio Nacional.

Vozinha podría sumar su primera convocatoria en Colo-Colo @adnradiochile pic.twitter.com/YdYZ3ErIR6 — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) August 20, 2026

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En síntesis…