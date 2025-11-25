Universidad Católica ya piensa en lo que será la temporada 2026, donde tiene asegurada presencia internacional y, si mantienen el nivel que vienen mostrando hace meses, muy posiblemente sea en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

La dirigencia del cuadro cruzado ya se empieza a mover con jugadores que terminan contrato, por lo que buscarán renovaciones que le permitan a Daniel Garnero respirar con más tranquilidad en la planificación del próximo año.

En esa línea, fue el periodista Jorge Cubillos quien en Pelota Parada de TNT Sports reveló a los 4 jugadores que están muy cerca de renovar su vínculo: “Jhojan Valencia está a un tris de renovar, faltaban detalles a pesar de que tenía una cláusula”, dijo sobre el colombiano.

El colombiano Valencia renovaría vínculo con la UC. | Foto: Photosport

¿Los otros 3? Cubillos entrega papitas en Universidad Católica: “Branco Ampuero va en vías de, puede haber pronto anuncios porque también ha evolucionado bastante la negociación con Fernando Zampedri y Gary Medel”, sumó.

La continuidad que no está confirmada en la UC, por otro lado, es Eugenio Mena: “No tiene cláusula Eugenio Mena, por lo que va a depender mucho de lo que Católica le ofrezca y el jugador decida si sigue o no”, agregó.

Así las cosas, Universidad Católica tiene un ojo puesto en los dos compromisos que le restan de la Liga de Primera y otro en el Mercado de Fichajes, donde esperan anunciar de manera oportuna varias renovaciones.

¿Cuándo vuelve a jugar la UC?

La UC saltará a la cancha del Estadio CAP de Talcahuano este domingo 30 de noviembre al mediodía, compromiso válido por la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025.