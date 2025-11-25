Universidad Católica logró una trabajada victoria el fin de semana pasado ante Palestino en el Claro Arena, compromiso que afianza a la UC en el segundo puesto de la Liga de Primera 2025 pensando en clasificar de manera directa a la Copa Libertadores de América.

Con el término de la temporada a la vuelta de la esquina, el Mercado de Fichajes se activó en la precordillera de la Región Metropolitana y hay dos jugadores de la UC que podrían cruzar hacia Argentina pensando en el 2026.

Montes podría partir a Argentina. | Foto: Photosport

Hace un par de días, el periodista Jorge Cubillos de TNT Sports informó que Tomás Asta-Buruaga está en la mira de Huracán de Argentina, pero no sería el único chileno que el cuadro argentino se quiere llevar.

Según informó el medio Punto Cruzado, Clemente Montes se sumaría a Asta-Buruaga en el interés de Huracán, equipo que tuvo un buen primer semestre pero que en esta segunda parte del año no dio pie con bola.

¿Se dará? Lo cierto es que ambos jugadores son claves para Daniel Garnero, quien seguramente pujará para mantenerlos la próxima temporada. Eso sí, ambos terminan contrato y si la oferta de Huracán es buena, podrían tener su primera aventura al otro lado de la cordillera.

Universidad Católica en la tabla

Universidad Católica se encuentra en el segundo lugar de la tabla de la Liga de Primera 2025 con 54 puntos, seguido de Universidad de Chile que ostenta 51 unidades.