Universidad Católica logró una importante victoria en la semifinales de la Supercopa del fútbol chileno, en donde los ‘Cruzados’ derrotaron por 4-2 a Huachipato en el Estadio Sausalito y lograron avanzar a la final del torneo.

El estratega, Daniel Garnero quedó bastante satisfecho con lo que fue el rendimiento de su equipo y ahora ya espera por su rival para la final, el que saldrá entre Coquimbo Unido y Deportes Limache.

A pesar de llegar a la final, en la UC no todo es alegría en el equipo de la ‘Franja’ y todo esto por la compleja situación que atraviesan tres jugadores titulares para el DT de los ‘Cruzados’.

Se tratan de los defensores, Branco Ampuero y Bernardo Cerezo, junto al atacante Clemente Montes, quienes sufren de diversas complicaciones, que los tienen entre algodones para la final.

Montes en duda en la UC | Foto: Photosport

En la Universidad Católica trabajarán con mucha cautela por lo que son sus diferentes situaciones, en la que Daniel Garnero espera que puedan recuperarse y ser opción para la final del fin de semana.

Las próximas horas serán importantes en la UC para conocer la situación de estos jugadores, en donde el DT de los ‘Cruzados’ deberá prepararse ante cualquier ausencia que pueda ser confirmada para la final.

