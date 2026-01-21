Universidad Católica logró una importante victoria en la semifinales de la Supercopa del fútbol chileno, en donde los ‘Cruzados’ derrotaron por 4-2 a Huachipato en el Estadio Sausalito y lograron avanzar a la final del torneo.
El estratega, Daniel Garnero quedó bastante satisfecho con lo que fue el rendimiento de su equipo y ahora ya espera por su rival para la final, el que saldrá entre Coquimbo Unido y Deportes Limache.
A pesar de llegar a la final, en la UC no todo es alegría en el equipo de la ‘Franja’ y todo esto por la compleja situación que atraviesan tres jugadores titulares para el DT de los ‘Cruzados’.
Se tratan de los defensores, Branco Ampuero y Bernardo Cerezo, junto al atacante Clemente Montes, quienes sufren de diversas complicaciones, que los tienen entre algodones para la final.
En la Universidad Católica trabajarán con mucha cautela por lo que son sus diferentes situaciones, en la que Daniel Garnero espera que puedan recuperarse y ser opción para la final del fin de semana.
Las próximas horas serán importantes en la UC para conocer la situación de estos jugadores, en donde el DT de los ‘Cruzados’ deberá prepararse ante cualquier ausencia que pueda ser confirmada para la final.
En Síntesis
- Universidad Católica venció 4-2 a Huachipato en el Estadio Sausalito por la semifinal de Supercopa.
- El técnico Daniel Garnero espera al ganador entre Coquimbo Unido y Deportes Limache para la final.
- Branco Ampuero, Bernardo Cerezo y Clemente Montes están en duda por complicaciones físicas para la final.