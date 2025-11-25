Universidad Católica tiene que decidir qué hacer con uno de sus emblemas. En la previa del mercado de fichajes, confesó que no tiene claro el panorama sobre su futuro. Termina su vínculo contractual.

¿De quién se trata? Es uno de los referentes del plantel y una pieza inamovible de la formación titular. Su nombre es Branco Ampuero: reveló su situación en conferencia de prensa.

El zaguero central fue consultado sobre el próximo paso en su carrera y transparentó que aún no tiene negociaciones para renovar con la institución. A pesar de ello, mantiene los pies sobre la tierra.

“Lo más sano es que una vez que termine el torneo, nos sentemos a conversar y veamos qué quiere el club y qué quiero yo. Aventurarse ahora a dar una explicación más grande no tiene sentido”, señaló.

En dicha línea, agregó: “Mi contrato termina el 31 de diciembre, quedan dos partidos. Seguramente después de Unión La Calera, independiente de los resultados, nos vamos a sentar a conversar y veremos qué es lo mejor”.

Branco Ampuero contó la firme sobre su futuro en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Branco Ampuero, un líder en Universidad Católica

Durante la vigente temporada, el defensor ha disputado un total de 33 encuentros con la camiseta de la UC. En dichos compromisos, anotó un gol y no entregó asistencias.

¿Permanecerá en la institución o cambiará de escuadra en el libro de pases? Por el momento, habrá que esperar al cierre de la campaña para dilucidar su futuro. Está por escribirse.

