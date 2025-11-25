Universidad Católica tiene un objetivo en mente: clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores. Por ello, desde el cuadro de San Carlos de Apoquindo le dejaron un importante recado a Universidad de Chile.

¿Por qué? El conjunto azul -y clásico rival precordillerano- es el principal contendor por dicho cupo directo al certamen internacional. Ante tal panorama, Branco Ampuero habló fuerte y claro.

En conferencia de prensa, el destacado defensor de la UC se refirió a la batalla por el Chile 2. Para él, no hay que perder la tranquilidad: la preferencia la tiene su equipo. No piensa en los demás.

“Lo más importante a recalcar es que depende absolutamente de nosotros. Estos últimos años no hemos podido cerrar la llave para meternos en fase de grupos, así que estar en esta situación es muy agradable”, comentó.

Fue en tal punto que el zaguero le dejó el recado a los azules y lanzó: “Independiente de qué equipo esté atrás, se están haciendo bien las cosas, pero falta el último esfuerzo para el Chile 2“.

Branco Ampuero anticipó la batalla entre Universidad Católica y Universidad de Chile por el cupo directo a Copa Libertadores. (Imagen: Photosport)

Universidad Católica va por el cupo a Copa Libertadores

Cabe destacar que, por el momento, la UC se ubica en la segunda ubicación de la tabla de posiciones en la Liga de Primera. El elenco de Las Condes acumula 54 puntos en el torneo local.

De esta manera, está consiguiendo ingresar a la fase de grupos de Copa Libertadores. Sin embargo, Universidad de Chile le quiere quitar dicho privilegio: marcha tercera con 51 unidades.

